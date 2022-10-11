Главный препарат в сделке MSD и Acceleron достиг целей в ходе III фазы испытаний

Компания MSD (в США и Канаде — Merck & Co) заявила, что sotatercept достиг основной цели в III фазе исследования у пациентов с прогрессирующим заболеванием кровеносных сосудов. Он значительно увеличил расстояние, которое пациенты с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) могли пройти за шесть минут, по сравнению с плацебо.

Sotatercept компания получила благодаря приобретению Acceleron Pharma за 11,5 млрд долл. в прошлом году. MSD купила Acceleron, чтобы расширить свой свой портфель препаратов, поскольку противоопухолевый блокбастер компании «Китруда» в 2028 году останется без патентной защиты. Sotatercept стал главным активом этой сделки, пишет Reuters. В то время MSD прогнозировала, что к 2026 году рынок препаратов против ЛАГ может вырасти до 7,5 млрд долл.

Данные последнего испытания оправдывают приобретение Acceleron, а также указывают на перспективы всего портфеля сердечно-сосудистых препаратов компании, отмечает аналитик Truist Securities Робин Карнаускас.

По данным MSD, портфель препаратов для сердечно-сосудистых заболеваний, который, как ожидается, будет состоять из восьми одобренных лекарств, может принести на пике продаж в 2030 году 10 млрд долл.

Легочная артериальная гипертензия — это редкое заболевание, встречающееся примерно у 15—25 человек из миллиона. Его вызывает высокое кровяное давление в артериях, ведущих от сердца к легким, которые известны как легочные артерии.