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Главврача брянского онкодиспансера...

Главврача брянского онкодиспансера признали виновным в получении взятки от поставщика

14.08.2023
14:14
Артем Косенок
Суд в Брянске приговорил главврача онкодиспансера к штрафу в 1,4 млн руб. за получение взятки. За эти деньги он должен был помочь компании при заключении договора на поставку лекарственных средств.
Фото: freepik/www.freepik.com

Советский райсуд Брянска признал главного врача Брянского областного онкологического диспансера виновным в получении взятки от поставщика (ч.2 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Имя осужденного не называется, но, по информации местных СМИ, речь идет об Игоре Кацкове. Название компании-поставщика не сообщается.   

В суде установили, что с июля по октябрь 2022 года глава онкодиспансера получил от коммерческой организации взятку в общей сумме 140 тыс. руб. За эти деньги он должен был заключить договор на поставку лекарственных препаратов и их своевременную оплату. Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ вместе с полицейскими.

Суд приговорил главврача к штрафу в 1,4 млн руб. Также он лишился права занимать на два года должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Кроме того, суд взыскал в пользу государства 140 тыс. руб. взятки.

Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении коммерческой организации находится в производстве.

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