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Главврача онкодиспансера в...

Главврача онкодиспансера в Ингушетии обвинили в закупке контрафактных препаратов

15.02.2023
10:04
Артем Косенок

В Ингушетии прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главврача онкодиспансера. Его обвиняют в превышении должностных полномочий: по версии следствия, подозреваемый закупил контрафактных лекарств на 10,3 млн руб.

Прокуратура Республики Ингушетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача Республиканского онкологического диспансера. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщили в надзорном органе.

Имя главврача не называется. По данным ЕГРЮЛ, с декабря 2020 года онкодиспансер возглавляет Мусса Гезгиев.  

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый принял и оплатил средствами территориального ФОМС онкопрепараты, не соответствующие условиям контрактов, без документов, подтверждающих их качество и легальность происхождения. Главврач перечислил поставщику более 10,3 млн руб.

Как пишет РБК со ссылкой на данные ЦРПТ, нарушения удалось обнаружить благодаря прокурорской проверке одного из аукционов. С помощью системы маркировки «Честный знак» прокуратура установила, что препараты, которые поставляли в ингушские больницы, ранее стояли на учете в медучреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края, Челябинской области и Дагестана. Затем препараты вновь выставили на торги. Поставщиком по контракту на 11,6 млн рублей стала компания «Бизнес Юг», которая и раньше фигурировала в арбитражных делах, связанных с поставкой подозрительных препаратов, отметили в ЦРПТ. 

Лекарства были изъяты. Уголовное дело направлено в Магасский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.

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