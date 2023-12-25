Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Глюкометры и тест-полоски...

Глюкометры и тест-полоски показали кратную динамику продаж онлайн

25.12.2023
13:08
Артем Косенок
Аналитики RNC Pharma сообщили, что продажи глюкометров и тест-полосок в онлайн-канале показывают кратную динамику продаж. В целом, общий объем продаж глюкометров на российском розничном рынке по итогам периода с января по ноябрь 2023 года составил 1,3 млрд руб., а тест-полосок — 9,3 млрд руб. 
Фото: xb100/Freepik

Общий объем продаж глюкометров на российском розничном рынке по итогам периода с января по ноябрь 2023 года составил 1,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила 11,8%. Рост при этом носил в значительной степени инфляционный характер, натуральный объем продаж данного вида продукции за год вырос всего на 1%, за период в рознице было реализовано порядка 1,26 млн приборов. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Объем продаж тест-полосок для глюкометров за первые 11 месяцев текущего года достигал 9,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), при этом рублевая динамика была отрицательной (-0,8%). Натуральный объем продаж тоже уходит в минус, продажи за год сократились на 2%, всего же было продано порядка 607,6 млн тест-полосок — чуть менее 10 млн упак. Обе товарные категории весной прошлого года переживали повышенный спрос, причем если в категории глюкометров рост продаж в марте относительно февраля фиксировался на уровне порядка 8,7% (в штуках), то для тест-полосок динамика приблизилась к 57% — их гораздо чаще приобретали впрок, отмечают аналитики.

В отношении глюкометров и тест-полосок прослеживается колоссальная динамика продаж в рамках онлайн-канала, причем здесь фиксируются не просто высокие, а кратные показатели. Так, продажи глюкометров в e-com выросли за год в 2,8 раза в рублевом выражении и в 2,1 раза в натуральном, при этом продажи в офлайн-канале потеряли 5 и 9% соответственно. В январе—ноябре 2023 года на онлайн приходится уже 23% рынка в денежном выражении и порядка 18% от натурального объема. Аналогичная картина фиксируется и в отношении тест-полосок, здесь продажи в онлайн выросли в 2,1 раза в денежном и в 2,2 раза в натуральном выражении, офлайн теряет 6% в рублях и порядка 7% в штуках. Доля канала e-com для рынка тест-полосок составляет в анализируемом периоде порядка 9% как в денежном, так и в натуральном выражении.

Абсолютным лидером с точки зрения денежного объема продаж глюкометров стал бренд «Сателлит» российской компании «Элта». Аналитики считают ситуацию уникальной сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из немногих отечественных игроков на рынке медицинской техники, который успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Во-вторых, если остальные компании строят свой бизнес в основном на продаже тест-полосок, у «Элты» упор сделан на продажу приборов, при этом расходные материалы сравнительно дешевы. При этом компания в текущем году не могла похвастаться выраженной динамикой продаж глюкометров, за год они выросли всего на 0,4% (в рублях).

Максимальные темпы роста в десятке показала марка «Айчек» от компании Diamedical (в 2,2 раза в рублях). Впрочем, практически все топовые продукты показали динамику продаж на уровне десятков процентов. Второй результат у «Джимейт» от российской компании «Медтехсервис» (+85%). Третье место, с точки зрения динамики, у Medicare-LiS (OK Biotech), продажи за год выросли на 76%. Исключением в ТОР10 стал только «Акку-Чек» от Roche, за год денежный объем продаж сократился на 22%.

TOP10 торговых марок глюкометров по продажам на розничном рынке России

Торговая марка

Корпорация

Доля в январе—ноябре 2023 г., %, руб.

Динамика январь—ноябрь 2023 г./январь—ноябрь 2022 г., %, руб.

1

Сателлит

Элта

36,3

0,4

2

Акку-Чек

Roche

21,4

-22

3

One Touch

Johnson & Johnson

15,8

61

4

Contour

Ascensia Diabetes Care

13,9

50

5

Diacont

OK Biotech

3,5

67

6

Айчек

Diamedical

3,3

124

7

Medicare-LiS

ОК БИОТЕК

1,4

76

8

Джимэйт

Медтехсервис

1,2

85

9

On-Call

Eikon Labs

0,6

43

10

CareSens

i-Sens

0,5

26

Остальные (19 торговых марок)

2,1

163

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out)

Абсолютным лидером по продажам в рознице тест-полосок за январь—ноябрь 2023 года стала марка «Акку-Чек» от компании Roche. Более того, это абсолютный лидер с долей на уровне 38,2%. Продажи относительно аналогичного периода 2022 года тоже корректируются в сторону снижения (-15%). Вторая строчка приходится на One Touch от Johnson & Johnson (+11%), замыкает тройку Contour от Ascensia Diabetes Care (+12%). Все три марки тест-полосок переживали колоссальный всплеск спроса в марте 2022 года, речь шла о динамике относительно февраля 2022 года порядка 60% (в штуках). Важно отметить, что большинство топовых торговых марок тест-полосок колоссальными темпами наращивают присутствие в онлайн-канале, из десяти наименований семь показывают кратную динамику, остальные три демонстрируют прирост натуральных продаж от 49 до 86%.

Минимальную рублевую динамику в топе показала марка Glucocard от ARKRAY Factory (+1% в рублях), а также «Сателлит» российской «Элта» (+3%). Тем не менее, компания занимает уверенное четвертое место с долей 14,5%. При этом выше указано о сравнительно низких ценах на тест-полоски российской компании, в натуральном выражении она занимает уверенное второе место. Сравнительно скромный прирост показал также Easy Touch (Bioptik Technology), за год продажи выросли на 6%.

Максимальную динамику в ТОР10 показала марка Medicare-LiS (+37%), аналитики отмечают также Diacont (+24%) и «Айчек» (+23%). Причем продажи Diacont примечательны еще тем, что они реализуют две марки тест-полосок, которые могут использоваться с отдельными моделями глюкометров компании Johnson & Johnson в линейке One Touch, в том числе с теми, которые были сняты с производства или поставки которых были прекращены.

TOP10 торговых марок тест-полосок к глюкометрам по продажам на розничном рынке России

Торговая марка

Корпорация

Доля в январе—ноябре 2023 г., %, руб.

Динамика январь—ноябрь 2023 г./январь—ноябрь 2022 г., %, руб.

1

Accu-Chek

Roche

38,2

-15

2

One Touch

Johnson & Johnson

23,2

11

3

Contour

Ascensia Diabetes Care

17,1

12

4

Сателлит

Элта

14,5

3

5

Diacont

OK Biotech

2,9

24

6

Айчек

Diamedical

1,4

23

7

Medicare-LiS

OK Biotech

0,9

37

8

Джимэйт

Медтехсервис

0,4

19

9

Glucocard

ARKRAY Factory

0,2

1

10

Easy Touch

Bioptik Technology

0,2

6

Остальные (19 торговых марок)

1,0

14

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out)

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.