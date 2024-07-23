Годовой курс ВИЧ-терапии компании Gilead может стоить в тысячу раз меньше

Дженериковая версия ВИЧ-терапии компании Gilead Sciences может стоить всего 40 долл. за годовой курс. Это в тысячу раз меньше текущей стоимости, приводит газета The Guardian данные исследования, представленного на 25-й международной конференции по СПИД в Мюнхене (Германия).

Авторы научной работы рассчитали такую цену, учтя стоимость ингредиентов дженерика, затраты на его производство и 30%-ную наценку. Отмечается, что годовой курс антиретровирусного средства lenacapavir, продаваемого Gilead под торговой маркой Sunlenca, сегодня обходится ВИЧ-инфицированным в 42 250 долл.

Исследователи призвали американского фармгиганта сделать препарат более доступным, снизив на него цену во всем мире.

Lenacapavir был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2022 году. Препарат вводится инъекционно раз в полгода и применяется в качестве антиретровирусной терапии среди ВИЧ-зараженных пациентов, имеющих множественную лекарственную устойчивость. Его эффективность подтвердила II/III фаза исследования CAPELLA – через год у 83% пациентов, принимавших терапию, вирусная нагрузка снизилась до неопределяемого уровня.

Разработка Gilead также изучается в качестве средства для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. В ходе III фазы клинических испытаний PURPOSE 1 лекарство показало 100%-ную эффективность – все 5300 участниц из ЮАР и Уганды, получавших lenacapavir, не заразились ВИЧ по сравнению с группами, принимавшими иные препараты. Отмечается, что компании необходимо воспроизвести полученные результаты в еще одном исследовании, прежде чем подать заявку в FDA.