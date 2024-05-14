Голикова рассказала о деталях нацпроекта по технологиям сбережения здоровья

сообщила, что в рамках нацпроекта по развитию современных технологий сбережения здоровья планируется создать условия для развития производства отечественных лекарств и радиофармпрепаратов. Запуск национального проекта должен состояться до конца года, сказала Голикова 13 мая на пленарном заседании Госдумы, на котором ее кандидатура была утверждена на должность вице-премьера, передает корреспондент «ФВ».

«Нацпроект технологического суверенитета «Новые технологии сбережения здоровья» будет включать в себя поддержку клинических исследований новых лекарств, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов и продуктов тканевой инженерии для регенеративной медицины, внедрение новых программ профилактики, основанных на биологическом возрасте, в том числе программ индивидуального питания. Важным блоком этого нацпроекта будет развитие производства отечественных лекарств и медизделий, и в том числе новых радиофармпрепаратов, которые в России ранее не производились», — сообщила Голикова.

Также Голикова рассказала, что в рамках еще одного разрабатываемого нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» будет проведена работа по повышению ожидаемой продолжительности жизни с текущих 61,4 года до 81 года к 2036 году. Для достижения этих показателей планируется охватить профилактическими осмотрами до 90% пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями к 2030 году, продолжить оснащение медцентров современным оборудованием, уделить особое внимание оказанию специализированной медицинской помощи, реабилитации и борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом С.

В феврале президент Владимир Путин поручил правительству до конца 2024 года разработать и запустить новый национальный нацпроект по развитию современных технологий здравоохранения, нацеленных на сбережение здоровья граждан.

«В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы, подходы к работе системы здравоохранения. Нам нужно настроить всю систему – от первичного звена до ведущих клиник, институтов – на сбережение здоровья граждан. Не количество оказанных услуг, а именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения», — заявил Путин на Втором форуме будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время».

По словам главы государства, для сбережения здоровья граждан задействуют передовые цифровые и медицинские технологии, включая технологии управления на основе данных, дистанционного мониторинга здоровья, индивидуальные лекарства, новое медицинское оборудование и методы лечения заболеваний, подбора витаминов и режимов питания под конкретного человека. Таким образом на первый план выйдут профилактика и ранняя диагностика заболеваний.