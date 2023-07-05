Голикова заявила о зависимости от поставок иностранных препаратов

Пятая часть всех лекарств (20%), входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции. Зависимость от поставок некоторых иностранных препаратов все еще сохраняется в России. Об этом на «Правительственном часе» в Совете Федерации сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что по итогам 2022 года российская фармпромышленность показала существенный рост по отношению к прошлому году, который составил 10,6%. Объем отечественного производства лекарственных средств достиг почти 608 млрд руб. Для реагирования на эти вызовы в 2022 году была утверждена «дорожная карта» по локализации производства препаратов, в которую включены 189 наименований.

«В рамках «дорожной карты» в 2022 году и за истекший период 2023 года отечественными производителями уже зарегистрированы 18 лекарственных препаратов: это лечение онкологических заболеваний, инфекционных, ВИЧ-инфекций, снижение сердечно-сосудистой смертности», — отметила вице-премьер.

Она также отметила, что сейчас количество российских и иностранных производителей на отечественном рынке примерно одинаковое — 471 и 431 соответственно. Объем фармацевтического рынка России в 2020 году составлял 1763,7 млрд руб., в 2021 году — 1979,9 млрд руб., в 2022 году — 2249,8 млрд руб. Доля отечественных лекарственных препаратов в стоимостном выражении в 2020 году достигла 34,9%, в 2021 году — 35,1%, а в 2022 году — 36,6%.