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Голикова заявила о...

Голикова заявила о зависимости от поставок иностранных препаратов

05.07.2023
16:34
Артем Косенок
В России сохраняется зависимость от поставок ряда иностранных препаратов. Каждое пятое лекарство из Перечня ЖНВЛП имеет иностранные субстанции. По итогам 2022 года российская фармпромышленность показала существенный рост на 10,6% по отношению к прошлому году.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Пятая часть всех лекарств (20%), входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции. Зависимость от поставок некоторых иностранных препаратов все еще сохраняется в России. Об этом на «Правительственном часе» в Совете Федерации сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что по итогам 2022 года российская фармпромышленность показала существенный рост по отношению к прошлому году, который составил 10,6%. Объем отечественного производства лекарственных средств достиг почти 608 млрд руб. Для реагирования на эти вызовы в 2022 году была утверждена «дорожная карта» по локализации производства препаратов, в которую включены 189 наименований.

«В рамках «дорожной карты» в 2022 году и за истекший период 2023 года отечественными производителями уже зарегистрированы 18 лекарственных препаратов: это лечение онкологических заболеваний, инфекционных, ВИЧ-инфекций, снижение сердечно-сосудистой смертности», — отметила вице-премьер.

Она также отметила, что сейчас количество российских и иностранных производителей на отечественном рынке примерно одинаковое — 471 и 431 соответственно. Объем фармацевтического рынка России в 2020 году составлял 1763,7 млрд руб., в 2021 году — 1979,9 млрд руб., в 2022 году — 2249,8 млрд руб. Доля отечественных лекарственных препаратов в стоимостном выражении в 2020 году достигла 34,9%, в 2021 году — 35,1%, а в 2022 году — 36,6%.   

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