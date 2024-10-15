Госдума досрочно прекратила полномочия Дмитрия Хубезова

Госдума на пленарном заседании приняла постановление № 734148-8 о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Хубезова, ранее он написал заявление о сложении полномочий из-за перехода на другую работу. Его назначили на пост вице-премьера и министра здравоохранения Республики Алтай.

Хубезов вступил в должность депутата Госдумы в сентябре 2021 года, был избран главой Комитета по охране здоровья. В сентябре 2022 года он подал заявление с просьбой отправить его на СВО, а в мае 2023 года попросил освободить его от должности председателя комитета.