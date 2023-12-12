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Госдума не поддержала...

Госдума не поддержала проект о включении СМА в программу ВЗН

12.12.2023
15:10
Артем Косенок
Госдума вслед за правительством не поддержала законопроект о лекарственном обеспечении взрослых пациентов со СМА. Депутаты посчитали документ не проработанным. Законопроект о включении СМА в программу высокозатратных нозологий внесло Заксобрание Санкт-Петербурга.
Фото: Freepik

Госдума не поддержала законопроект о лекарственном обеспечении взрослых пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА). Такие данные содержатся в электронной базе нижней палата парламента. Документ о включении СМА в программу высокозатратных нозологий был внесен Законодательным собранием Санкт-Петербурга в июле этого года.

В Комитете Госдумы по охране здоровья отметили, что не могут поддержать законопроект, так как он «представляется концептуально спорным и финансово не выверенным». В частности, разработчики документа не учли обеспечение детей, достигших 18-летнего возраста, за счет средств, выделенных для нужд фонда «Круг добра». Кроме того, законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, в том числе порядок передачи финансовых ресурсов на новый вид расходных обязательств в соответствующий бюджет бюджетной системы России. Комитет рекомендовал отклонить документ в первом чтении.

Ранее и правительство не поддержало этот законопроект. В отзыве говорилось, что для терапии СМА используются препараты нусинерсен и рисдиплам. В результате исследований наибольшая их эффективность установлена в случаях применения у детей с тяжелой формой СМА и короткой продолжительностью заболевания. Однако у взрослых больных, получающих поддерживающую терапию, эффективность лечения незначительная или отсутствует. Кроме того, эффективность и безопасность нусинерсена установлена только у пациентов в возрасте до 17 лет, опыт его применения у пациентов в возрасте старше 18 лет ограничен.

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