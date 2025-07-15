Госдума одобрила резервный механизм финансирования орфанных пациентов

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект № 864824-8, которым вносятся изменения в ст.83 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Речь идет о закупках препаратов для заболеваний, закрепленных в постановлении правительства № 403 от 26.04.2012. В него входят 17 заболеваний, среди них — острая печеночная порфирия, нарушение обмена меди (болезнь Вильсона), незавершенный остеогенез.

Законопроект установит резервный механизм финансирования лечения орфанных заболеваний. Регионам, которые не могут самостоятельно закупить лекарства для орфанных пациентов, будут предоставлять дополнительные средства из федерального бюджета. Критерии, которые доказывают несостоятельность субъектов, определит правительство. Оно установит и порядок предоставления денежных средств. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Поправки в закон «Об основах охраны здоровья», о которых идет речь, были разработаны Минздравом в декабре 2024 года.

До этого Государственный совет Татарстана пожаловался в Конституционный суд России на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По мнению авторов обращения, многие регионы России не могут самостоятельно закупить дорогостоящие лекарства из-за больших дефицитов собственных бюджетов. Таким образом пациенты с орфанными заболеваниями оказываются в неравном положении, попадая в зависимость от субъекта, в котором они живут.