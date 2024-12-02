Минздрав предложил изменить механизм финансирования лечения орфанных пациентов

Минздрав разработал поправки в Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» в части обеспечения лекарствами пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. Проект документа проходит общественное обсуждение до 13 декабря.

Правительство получит полномочия «по утверждению порядка и случаев предоставления дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности». Будет создан резервный механизм обеспечения таких пациентов «в случае, когда соответствующая обязанность, возложенная на субъект Российской Федерации, не может быть надлежаще исполнена, в том числе в связи с бюджетными ограничениями».

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.

Государственный совет Татарстана в декабре 2023 года пожаловался в Конституционный суд России (КС) на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в апреле этого года. По мнению авторов обращения, многие регионы России не могут самостоятельно закупить дорогостоящие лекарства из-за больших дефицитов собственных бюджетов. Таким образом, пациенты с орфанными заболеваниями оказываются в неравном положении, попадая в зависимость от субъекта, в котором они живут. Кроме того, неравенство заключается и в возрасте: до 18 лет детей обеспечивают лекарствами за счет фонда «Круг добра», а становясь совершеннолетними, пациенты переходят на региональное обеспечение.

КС рассмотрел запрос Госсовета Татарстана по порядку обеспечения лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями. В постановлении суд указал, что необходимо создать резервный механизм финансирования лекарственных закупок и поставок для случаев, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на орфанные препараты.

Суд заключил, что неравенство регионов компенсируется механизмами перераспределения средств, в том числе дотациями из федерального бюджета. Поэтому возложение на регионы обязанности обеспечения лекарствами орфанных пациентов, по мнению суда, является законным и обоснованным. Однако, как следует из постановления, в случае, если у субъекта нет средств на лекарства, обращение в суд не гарантирует быстрого обеспечения лекарством пациента.

Так, суд заключил, что законодателю нужно внести в правовое регулирование изменения и создать механизм, по которому лекарства пациентам будут оперативно предоставлять. До момента введения такой меры с субъектов не снимается обязанность по лекарственному обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями в установленном порядке.