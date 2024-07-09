Госдума одобрила в первом чтении законопроект о назначении БАД врачами

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 638771-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он предполагает создание перечня биологически активных добавок (БАД), которые врачи смогут назначать пациентам в случае наличия у них показаний к применению БАД в соответствии со схемами применения, установленными в методических рекомендациях Минздрава.

В список включат зарегистрированные качественные и безопасные биодобавки, критерии будет устанавливать правительство в зависимости от степени влияния БАД на здоровье человека. Согласно законопроекту, планируется устанавливать особенности регистрации и применения биодобавок на территории России, а также особенности регистрации биодобавок отечественного производства. При этом российской продукции будет отдан приоритет при включении в перечень.

Поправки предлагают внести в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Назначение БАД медицинскими работниками будет прописано и в законе «Об основах охраны здоровья» (№ 323-ФЗ от 21.11.2011): дополнительную часть 17 собираются внести в статью 37 (организация оказания медицинской помощи) этого закона.

Кроме того, документ вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Предполагается, что Роспотребнадзор получит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов за распространение информации с предложениями о розничной торговле запрещенными БАД.

Вступить в силу законопроект должен с 1 сентября 2024 года, отдельные пункты — с 1 марта 2025 года.

Ранее исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков в беседе с «ФВ» назвал документ рамочным и сообщил, что все детали будут разработаны позже.

Законопроект был разработан в аппарате правительства в октябре 2023 года. Но после этого его несколько раз отправляли на доработку. Как рассказал тогда один из собеседников «ФВ», Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС — ответственные ФОИВы должны разобраться в этом вопросе до следующего заседания комиссии.