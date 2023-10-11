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Проект по выписке...

Проект по выписке рецептов на БАД вновь отправлен на доработку 

Эксклюзив
11.10.2023
15:17
Руслан Мавлиханов
В октябре стало известно, что в аппарате правительства разработали проект, который наделяет врачей правом назначать БАД в качестве лечения. С того момента проект уже дважды направляют на доработку.
Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Проект по выписке рецептов на БАД вновь отправлен на доработку, рассказал «ФВ» источник. В октябре в СМИ появилась информация о том, что российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки, выписывая на них рецепты. Как сообщили «Известия», законопроект разработан аппаратом правительства и уже получил поддержку кабмина.

Проект предполагает создание перечня БАД, а также заболеваний (состояний) и факторов риска их развития, при которых могут быть назначены добавки по рецепту.

Как выяснил «ФВ», несмотря на поддержку правительства, проект уже второй раз отправляется на доработку. Его первое рассмотрение состоялось 2 октября, где к проекту возникло множество замечаний, рассказал «ФВ» один из источников. По данным еще одного собеседника, к их устранению была привлечена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Повторное рассмотрение документа правительственной комиссии по законопроектной деятельности, состоявшееся 9 октября, также не закончилось одобрением — проект вновь отправлен на доработку. Как рассказал один из собеседников, Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС — ответственные ФОИВы должны разобраться в этом вопросе до следующего заседания комиссии.

Что о законопроекте говорят эксперты? Как документ связан со внесудебной блокировкой продавцов БАД? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 23 (1122) в материале «Пока без рецепта».

Читать материал полностью

10.10.2023
Пока без рецепта
Проект закона, предлагающего вводить рецепты на БАД, отправлен на доработку
Фармацевтический вестник №23 (1122) / 2023

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