Проект по выписке рецептов на БАД вновь отправлен на доработку, рассказал «ФВ» источник. В октябре в СМИ появилась информация о том, что российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки, выписывая на них рецепты. Как сообщили «Известия», законопроект разработан аппаратом правительства и уже получил поддержку кабмина.

Проект предполагает создание перечня БАД, а также заболеваний (состояний) и факторов риска их развития, при которых могут быть назначены добавки по рецепту.

Как выяснил «ФВ», несмотря на поддержку правительства, проект уже второй раз отправляется на доработку. Его первое рассмотрение состоялось 2 октября, где к проекту возникло множество замечаний, рассказал «ФВ» один из источников. По данным еще одного собеседника, к их устранению была привлечена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Повторное рассмотрение документа правительственной комиссии по законопроектной деятельности, состоявшееся 9 октября, также не закончилось одобрением — проект вновь отправлен на доработку. Как рассказал один из собеседников, Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС — ответственные ФОИВы должны разобраться в этом вопросе до следующего заседания комиссии.

Что о законопроекте говорят эксперты? Как документ связан со внесудебной блокировкой продавцов БАД? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 23 (1122) в материале «Пока без рецепта».