Госдума одобрила законопроект о внесении изменений в регулирование оборота метанола

Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 732839-8, которым предлагается внести изменения в КоАП РФ и ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Согласно законопроекту, предлагается ввести административную ответственность за:

нарушение оборота метанола лицами, внесенными в специальный реестр, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;

повторное совершение вышеуказанного нарушения;

оборот метанола лицами без включения в специальный реестр, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

За нарушения предусмотрено наказание от административного штрафа (включая оборотный штраф) до дисквалификации (для должностных лиц) или приостановления деятельности (для юридических лиц). Ответственность предусмотрена и для физических лиц, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Авторы документа также предусматривают, что изъятые метанол и метанолсодержащие жидкости подлежат утилизации в порядке, установленном законодательством о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Вещественные доказательства после проведения необходимых исследований будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, который установит правительство. При этом к материалам уголовного дела будут приобщаться материалы фото- и видеофиксации этих вещественных доказательств, а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.

Этот и другие законопроекты, которые касаются оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, были внесены в Госдуму в ноябре 2024 года.