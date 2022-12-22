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Госдума отложила вступление...

Госдума отложила вступление в силу нового порядка контроля за ветпрепаратами в животноводстве

22.12.2022
17:21
Артем Косенок

Депутаты Госдумы отложили вступление в силу нового порядка контроля за назначением и применением ветпрепаратов в животноводстве. Поправки начнут действовать с марта 2025 года, а не с марта 2023 года, как предполагалось изначально.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Вступление в силу новых правил контроля за назначением и применением ветеринарных препаратов в животноводстве отложено на два года. Соответствующие поправки депутаты Госдумы одобрили 20 декабря. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях. Вступление в силу изменений перенесли с 1 марта 2023 года на 1 марта 2025 года.

Закон был принят в декабре 2021 года. В частности, согласно документу, запрещается отпускать и добавлять в корма животным антимикробные препараты без рецепта ветеринарного врача или специального требования. Такое требование по закону может выдать ветеринарная организация или сельхозпредприятие, где разводят животных.

Так, Минсельхоз включил в список таких препаратов спектиномицин, новобиоцин, триметоприм, клоксациллин и другие. Также документ запрещает производителям добавлять антимикробные препараты в корма, если у них нет лицензии на фармдеятельность.

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