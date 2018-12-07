Госдума перенесла на январь рассмотрение законопроекта о вводе маркировки с криптохвостом

Рассмотрение законопроекта во втором чтении должно было состояться сегодня, 13 декабря, а накануне стало известно о том, что отраслевые общественные организации AIPM и АРФП обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «содействовать переносу» второго чтения этого документа.

«ФВ» опубликовал письмо AIPM к г-ну Володину, в котором в частности, указано, что в тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению, представлена жесткая формулировка: код маркировки – уникальная последовательность символов, состоящая из кода индентификации и кода проверки, то есть криптокода. В случае принятия закона в таком варианте Правительство РФ обязано будет ввести криптохвост для всех товаров, в том числе и для лекарств.

Фармсообщество предлагает принять более мягкую формулировку: код маркировки – уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации или комбинации кода идентификации и кода проверки. В таком случае у кабинета министров будет выбор: вводить криптозащиту для лекарств или нет.

Фармпроизводители указывают, что полученные результаты тестирования с включением кода идентификации и криптокода в рамках рабочей группы по проведению эксперимента по маркировке лекарств показывают невозможность технической реализации этого подхода для лекарств.

По мнению фармсообщества, требования по криптозащите в отношении лекарственных средств нуждаются в полноценном пилотном проекте.



