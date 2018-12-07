Госдума перенесла на январь рассмотрение законопроекта о вводе маркировки с криптохвостом

09:55
13 декабря 2018

Елена Сидорова

295

Совет Госдумы 12 декабря принял решение перенести на январь рассмотрение во втором чтении законопроекта № 575258-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и статьи 44 и 45 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"».

Рассмотрение законопроекта во втором чтении должно было состояться сегодня, 13 декабря, а накануне стало известно о том, что отраслевые общественные организации AIPM и АРФП обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «содействовать переносу» второго чтения этого документа. 

«ФВ» опубликовал письмо AIPM к г-ну Володину, в котором в частности, указано, что в тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению, представлена жесткая формулировка: код маркировки – уникальная последовательность символов, состоящая из кода индентификации и кода проверки, то есть криптокода. В случае принятия закона в таком варианте Правительство РФ обязано будет ввести криптохвост для всех товаров, в том числе и для лекарств. 

Фармсообщество предлагает принять более мягкую формулировку: код маркировки – уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации или комбинации кода идентификации и кода проверки. В таком случае у кабинета министров будет выбор: вводить криптозащиту для лекарств или нет.

Фармпроизводители указывают, что полученные результаты тестирования с включением кода идентификации и криптокода в рамках рабочей группы по проведению эксперимента по маркировке лекарств показывают невозможность технической реализации этого подхода для лекарств. 

По мнению фармсообщества, требования по криптозащите в отношении лекарственных средств нуждаются в полноценном пилотном проекте. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Вчера
Фармпроизводители просят Вячеслава Володина не торопиться с вводом маркировки с криптохвостом
Вчера
Представители аптек указали на проблемы с дешифровкой промаркированных лекарств
07.12.2018
После маркировки власти не позволят поднять цены в аптеках
Популярное
10.12.2018
Перечень ЖНВЛП на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами
5773
10.12.2018
«У редакционного камина» с Еленой Ватутиной
4820
09.12.2018
Московскую аптеку оштрафовали за неправильные цены на лекарства
3469
08.12.2018
Аптечный апокалипсис: стоит ли пускать дистрибьютора за первый стол
32491
07.12.2018
«У редакционного камина» с Алексеем Глазуновым
2536