Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ограничении платного приема в вузах

Депутаты Госдумы поддержали во втором и третьем чтениях законопроект № 884102-8, которым вносятся изменения в статьи 101 и 104 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части государственного регулирования платного приема на обучение по образовательным программам высшего образования).

В документе идет речь о регулировании объемов платного обучения в университетах, в том числе медицинских. Согласно законопроекту правительство будет наделено полномочиями по утверждению перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на обучение на платной основе. Такая поправка появилась в финальной редакции документа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект разработан для повышения стандартов обучения в высшей школе и не окажет негативного влияния на подготовку кадров в такой критически важной сфере как здравоохранение.

«Каждый четвертый льготный кредит был получен, чтобы учиться на экономических и юридических отделениях, то есть студенты получали специальности, которые сегодня практически не востребованы. Если мы финансируем, то надо финансировать те направления, которые востребованы. У нас сегодня дефицит кадров в здравоохранении, системе образования и инженерных направлениях. Именно их правильно будет подкреплять бюджетными кредитами, льготными. Потому что здесь есть потребность», — заявил Володин.

В случае утверждения документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В первом чтении документ был одобрен 14 мая. Тогда врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Елена Тумакова пояснила, что законопроект о квотах на платное обучение в российские университеты коснется исключительно первокурсников, все остальные курсы продолжат обучаться на основании тех договоров, которые они заключили.

Эксперты неоднозначно оценивают инициативу, пишет «Медицинский вестник». Основатель telegram-канала «Наука и университеты» профессор Евгений Белый считает, что для многих госвузов внебюджетные поступления от обучающихся на платной основе студентов — существенная статья доходов, и их снижение ударит по экономике университетов, что повлияет на возможности их развития.

По данным за 2024 год, не менее семи медицинских университетов вошли в TOP25 вузов по численности приема, где рост средней стоимости обучения опережал рост средней зарплаты по региону, следует из данных НИУ ВШЭ.