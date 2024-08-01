Госдума приняла закон о нацрежиме госзакупок

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о единых правилах применения национального режима в госзакупках и закупках отдельных юридических лиц. Он вступит в силу с 1 октября 2024 года, а отдельные положения — с 1 января 2025 года.

Документ подготовлен Минфином. Закон направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил проведения закупок при предоставлении нацрежима при госзакупках и закупках госкомпаний, говорится в пояснительной записке.

В 44-ФЗ «О контрактной системе» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» включены положения, наделяющие правительство правом по установлению изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут правительству возможность предоставления преференций при закупках отечественных товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Вводится правило «второй лишний», согласно которому заявки с предложением иностранных препаратов будут отклоняться, если для участия в закупке подана хотя бы одна заявка с российским товаром. Замена отечественного товара на зарубежный в случае установления ограничений не допускается.

Согласно документу, будет распространено положение о предоставлении 15%-й ценовой преференции на все товары российского производства. В настоящее время данная норма действует только в отношении соответствующего перечня продукции. Теперь в случае победы российского участника контракт будет заключен по предложенной им цене. При исполнении контракта на поставку отечественных товаров их нельзя будет заменить иностранными.



Планируется введение нового отчета об объеме закупок отечественных товаров, работ и услуг, выполненных российскими лицами, с обязательной подачей до 1 февраля следующего года.

При установлении запрета, ограничения, преимущества правительство будет учитывать международные обязательства России, в связи с чем не сможет устанавливать запрет, ограничение, преимущество в отношении товаров, работ, услуг, если Россией заключен международный договор, согласно которому иностранному государству предоставлен нацрежим. Однако правительство сможет устанавливать запрет, ограничение, преимущество, если соответствующий международный договор будет содержать положения (изъятия, исключения), при которых национальный режим не предоставляется.

Во втором чтении в документ также внесли поправки, которые позволяют не применять положения о нацрежиме при закупках товаров, работ, услуг органами Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) для нужд обеспечения безопасности государства. Такое же правило действует и в отношении закупок Федеральной службой охраны (ФСО) для нужд госохраны и Росгвардии — для выполнения задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом и для задач обеспечения безопасности высокопоставленных должностных лиц.

Представители Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) в рамках Российского фармацевтического форума им. Н.А.Семашко в Санкт-Петербурге в мае отмечали, что проект о применении нацрежима при госзакупках создает существенные риски. По их мнению, должна сохраняться возможность дополнительно применять ценовую преференцию в размере 15% для российских товаров с более высоким технологическим уровнем локализации производства.

Согласно майскому опросу консалтинговой компании «Право на здоровье», 65% опрошенных представителей российских фармкомпаний выступили за введение преференций для отечественных производителей полного цикла при закупках лекарств. Применение ценовой преференции для полного цикла сочли необходимым 25% респондентов, а ценовую преференцию на уровне 15%, предлагаемую по механизму «второй лишний», поддержали не более 12% участников опроса.