Российские фармпроизводители выступили за преференции для производителей полного цикла

Консалтинговая компания «Право на здоровье» в мае провела онлайн-опрос по законопроекту Минфина, который предполагает внедрение механизма «второй лишний» и мер поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств на территории России и ЕАЭС. Результаты опроса есть в распоряжении «ФВ».

Участниками исследования стали около 100 респондентов, которые работают в дирекциях, коммерческих департаментах, GR и других подразделениях российских фармкомпаний. Почти 82% экспертов, принявших участие в исследовании, отметили, что хорошо осведомлены о деталях внесенного в Госдуму законопроекта, а 18% знают о его основных положениях.

Результаты исследования показали, что 65% интервьюируемых уверены в том, что российские фармкомпании, осуществляющие полный цикл производства препаратов (включая субстанцию) на территории России и ЕАЭС, однозначно должны получать приоритетный доступ к государственным закупкам лекарств. 24% ответили на этот вопрос «скорее да, чем нет», и только 11% не поддерживают данную инициативу.

< img src ="https://datawrapper.dwcdn.net/pMV6x/full.png" alt="" />

Ключевым вопросом исследования стали возможные ценовые преференции для производителей полного цикла. Почти 65% респондентов полностью поддерживают этот механизм, 20% ответили на вопрос о его необходимости «скорее да, чем нет», 5% — «скорее нет, чем да», 10% не увидели необходимости в предоставлении компаниям ценовых преимуществ. При этом более 90% экспертов считают, что ценовые преференции должны распространяться на все препараты из Перечня ЖНВЛП.

< img src ="https://datawrapper.dwcdn.net/RVMoz/full.png" alt="" />

Свыше 60% считают наиболее приемлемым уровнем преференций для производителей полного цикла 25%, размер в 15%, который предлагается готовящимися законодательными нормами как базовый, поддержали только 12% опрошенных. Примерно 15% экспертов считают, что преференции должны достигать 50%, 7% респондентов считают, что они должны превышать 50%, и 6% поддерживают ценовые преимущества на уровне менее 15%.

Документ, который вносит изменения в Закон о госзакупках для государственных и муниципальных нужд (ФЗ-44 от 05.04.2013) и Закон о закупках госпредприятиями (ФЗ-223 от 18.07.2011), Государственная дума одобрила в первом чтении 20 марта. Он предполагает введение правила «второй лишний», согласно которому заявки с предложением зарубежных препаратов будут отклоняться, если для участия в закупке подана хотя бы одна заявка с российским товаром. Замена российского товара на иностранный в случае установления ограничений также не допускается.

Об ограничении доступа на российский фармрынок отечественные производители поспорили на 31-м Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко.