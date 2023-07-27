Госдума приняла закон об ограничении доступа к данным системы мониторинга движения лекарств

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ограничивает доступ к данным системы мониторинга движения лекарственных средств. Такие нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о внесудебном банкротстве граждан. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно принятому документу, информация, которая содержится в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, — это информация ограниченного доступа. Согласно требованиям Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к такой информации предоставляется при условии обеспечения конфиденциальности при ее обработке. Под исключение попадает общедоступная информация, а также та, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

Производитель лекарств, держатель либо владелец регудостоверения препарата получает содержащуюся в системе мониторинга информацию ограниченного доступа о сериях и партиях этих препаратов безвозмездно. Он вправе самостоятельно или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к ней или результатам ее обработки имеет только данный субъект обращения лекарственных средств или лицо, которому он поручил обработку. Состав предоставляемой информации определяет правительство. Иные участники рынка будут иметь доступ только к данным о своих операциях с маркированными лекарствами и общедоступной информации.

Отдельные поправки в части контроля за оборотом маркированных товаров, в том числе товаров аптечного ассортимента, внесли в Закон о защите прав потребителей и Закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ (Федеральный закон № 318-ФЗ от 28.12.2009). Новеллы наделяют Роспотребнадзор полномочием по контролю (надзору) за соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, связанных с оборотом товаров, информация о которых подлежит внесению в указанную государственную информационную систему в соответствии с действующим законодательством.

Планируется, что изменения вступят в силу уже 1 сентября этого года.