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Госдума приняла законопроект...

Госдума приняла законопроект о праве участковых больниц продавать лекарства

26.07.2024
16:17
Дина Коблова
Дума приняла законопроект, дающий право на розничную продажу лекарств участковым больницам в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях подтвердила почти половина регионов России. Закон вступит в силу с 1 сентября.
Фото: Росздравнадзор

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект № 444969-8 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 69 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ дает право участковым больницам на розничную продажу лекарств.

Реализовывать продукцию участковые больницы смогут только в том случае, если в населенном пункте нет аптеки. В пояснительной записке к законопроекту указано, что почти половина российских регионов подтверждает наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях.

«Совокупно в этих регионах 125 населенных пунктов, где отсутствует аптека, а медицинскую помощь оказывает участковая больница. Доставка лекарств, безусловно, облегчает ситуацию, но не решает проблему», — указано в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения предоставят право на продажу лекарств не только участковым больницам, но и иным структурным подразделениям медицинских организаций.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Законопроект внесли в Госдуму в конце сентября 2023 года. Инициаторами выступили ряд депутатов и сенаторов: в частности, председатель Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Леонид Огуль, зампред комитета Олег Нифантьев, депутат Александр Петров.

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