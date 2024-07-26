Госдума приняла законопроект о праве участковых больниц продавать лекарства

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект № 444969-8 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 69 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ дает право участковым больницам на розничную продажу лекарств.

Реализовывать продукцию участковые больницы смогут только в том случае, если в населенном пункте нет аптеки. В пояснительной записке к законопроекту указано, что почти половина российских регионов подтверждает наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях.

«Совокупно в этих регионах 125 населенных пунктов, где отсутствует аптека, а медицинскую помощь оказывает участковая больница. Доставка лекарств, безусловно, облегчает ситуацию, но не решает проблему», — указано в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения предоставят право на продажу лекарств не только участковым больницам, но и иным структурным подразделениям медицинских организаций.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Законопроект внесли в Госдуму в конце сентября 2023 года. Инициаторами выступили ряд депутатов и сенаторов: в частности, председатель Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Леонид Огуль, зампред комитета Олег Нифантьев, депутат Александр Петров.