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В Госдуму внесли...

В Госдуму внесли законопроект о праве участковых больниц продавать лекарства

22.09.2023
12:43
Артем Косенок
Законопроект о праве участковых больниц продавать лекарственные средства внесен в Госдуму. Инициаторами выступили ряд депутатов и сенаторов. По их мнению, такое нововведение сделает лекарства доступными для людей в сельской местности.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий участковым больницам продавать лекарственные средства. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Проект в частности внесли председатель Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Леонид Огуль, зампред комитета Олег Нифантьев, депутат Александр Петров.  

В пояснительной записке инициативу объясняют тем, что во многих сельских населенных пунктах нет аптек из-за нерентабельности. Доставка лекарств облегчает ситуацию, но не решает проблему. Зачастую жители поселения, где есть участковые больницы, вынуждены ездить в соседний населенный пункт для приобретения лекарств в ФАП или амбулатории.

В связи с этим депутаты и сенаторы предлагают предоставить право продавать лекарственные средства участковым больницам и иным структурным подразделениям медицинских организаций. Реализовывать продукцию разрешат только в том случае, если в населенном пункте нет аптеки. Документ в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.

В конце июня Совет Федерации и Госдума предложили разрешить участковым больницам розничную продажу лекарственных средств. Тогда сообщалось, что сенаторы и депутаты разработали соответствующий документ, в Минздраве в свою очередь такое предложение поддержали. По мнению авторов инициативы, такое нововведение сделает лекарства доступными для людей в сельской местности.

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