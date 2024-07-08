Госдума приняла законопроект об исключении проверок аптек из ведения МВД

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект № 481609-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он направлен на устранение дублирования полномочий органов полиции и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях.

Законопроект подготовило правительство совместно с Генпрокуратурой и МВД. Согласно документу, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остается прерогативой профильных ведомств. Так, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом полномочия полиции сохранят в области оборота наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующие изменения внесут в КоАП РФ.

Сейчас полиция уполномочена возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений, 197 из которых связаны с неисполнением обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется также иными органами госвласти. На первом этапе решено исключить из КоАП 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. Один из них — части 3 и 4 статьи 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований.

Ранее в правительстве сообщили, что документ был разработан во исполнение поручения президента, которое он дал на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Законопроект подготовлен в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.