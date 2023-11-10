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Проверки аптек исключат...

Проверки аптек исключат из ведения МВД

10.11.2023
14:13
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Правительство совместно с Генпрокуратурой и МВД разработало проект, который устраняет дублирующие полномочия полиции и других надзорных органов. Согласно документу, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки.
Фото: мвд.рф

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который направлен на устранение дублирования полномочий полиции и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях. Соответствующий документ размещен накануне в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ подготовлен правительством совместно с Генпрокуратурой и МВД. В соответствии с законопроектом, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остается прерогативой профильных ведомств. Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в КоАП.

Согласно документу, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом полномочия полиции сохранят в области оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В правительстве отметили, что документ разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Законопроект подготовлен в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.

В ходе разработки законопроекта было выявлено 197 составов административных правонарушений, связанных с неисполнением обязательных требований. Контроль за их соблюдением со стороны бизнеса параллельно осуществляют надзорные органы. На первом этапе решено исключить из КоАП 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. Один из них — часть 3 и часть 4 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований. 

Остальные составы будут дополнительно проанализированы на предмет обеспечения необходимого уровня безопасности при дальнейшем исключении дублирующих полномочий. В частности, предполагается, что правоохранительные органы сохранят функцию предотвращения нарушений с возможностью возбуждения административных дел в отношении граждан. При этом в отношении бизнеса такая возможность останется исключительно у профильных надзорных ведомств.

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