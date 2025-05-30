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Госдума рассмотрит проект...

Госдума рассмотрит проект об утверждении пошлин за регистрацию ветпрепаратов в рамках ЕАЭС

30.05.2025
15:03
Дина Коблова
Госдума приняла на рассмотрение законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Документом предлагается установить размер госпошлин за регистрацию ветпрепаратов в рамках ЕАЭС. Так, за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации намерены установить пошлину в 461 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект № 930557-8, которым предлагается утвердить изменения в ст.33332-1 ч.2 Налогового кодекса РФ.

В статье, которую собираются изменить, идет речь о размерах госпошлины при госрегистрации препаратов для формирования общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документом предлагается включить в статью регистрацию ветеринарных препаратов.

Авторы законопроекта намерены установить следующие госпошлины:

  • за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации 461 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат 360 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы ветпрепарата для подтверждения его регистрации — 164 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках проведения процедуры подтверждения его регистрации 149 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы регистрационного досье ветпрепарата и экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в его регдосье — 323 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы регдосье ветпрепарата без проведения экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в регдосье — 191 тыс. руб.;
  • за внесение изменений без проведения экспертизы регдосье ветпрепарата и экспертизы образцов в рамках процедуры внесения изменений в регдосье лекарства — 11 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры внесения изменений в регдосье — 231 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы ветпрепарата для приведения его регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 323 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тыс. руб.;
  • за принятие решения о возможности признания регистрации ветпрепарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к ЕАЭС после регистрации ветпрепарата, — 44 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы документов в целях признания регистрации ветпрепарата — 320 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что регистрация ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС осуществляется Россельхознадзором. Экспертное учреждение Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов — ФГБУ «ВГНКИ». В записке также указано, что при расчете пошлин учитывались сложность процедур и объем работ.

В случае утверждения поправки вступят в силу через месяц после официальной публикации документа.

Ранее такие изменения в Налоговый кодекс РФ разработал Минсельхоз.

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