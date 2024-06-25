Госдума в I чтении приняла законопроект о госрегулировании оборота метанола

Госдума приняла в I чтении законопроект № 610892-8 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей на территории России». Он был внесен в Госдуму в апреле. В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2025 года.

Согласно законопроекту, будет создан уполномоченный орган, который будет формировать и вести реестр в госсистеме промышленности участвующих в обороте метанола организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). В реестре будет указана информация о:

производителях метанола и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей;

перевозчиках метанола и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих хранение метанола и метанолсодержащих жидкостей;

лицах, осуществляющих использование метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Содержащаяся в реестре информация должна быть доступна без взимания платы.

В фармпромышленности метанол используется в некоторых технологических процессах, лабораторных исследованиях, включая различные методики контроля качества лекарств.

Законопроект также запрещает розничную продажу метанола. Сделки, связанные с оборотом метанола, должны будут заключаться в письменной форме только между юридическими лицами и ИП, включенными в реестр, с указанием реестрового номера. Сделки, заключенные с нарушением требований, будут считаться ничтожными.

Кроме того, в документе указаны требования к обороту, перевозке, хранению и утилизации метанола и метанолсодержащих жидкостей. Утилизацию метанола смогут осуществлять только те производители метанола, которые включены в реестр. Законопроектом также устанавливается запрет на пересылку метанола и метанолсодержащих жидкостей в почтовых отправлениях.