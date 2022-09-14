Госдума в первом чтении приняла законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, которые предусматривает проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами, передает корреспондент «ФВ».

Эксперимент предлагается начать на территориях Москвы, Московской и Белгородской областей с 1 марта 2023 года. Эти регионы имеют значимый опыт внедрения механизмов электронных рецептов, а также обеспечения цифрового взаимодействия медицинских организаций и аптек, пояснил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, представляя законопроект в Госдуме.

В случае принятия законопроекта Минздрав должен будет установить критерии к препаратам, которые будут отпускаться в рамках эксперимента, а также ограничить возможность онлайн-продажи рецептурных препаратов, содержащих наркотические лекарственные средства и прекурсоры, рациофармацевтических, иммунобиологических препаратов и лекарств, чувствительных к условиям хранения.

Правительство установит порядок проведения эксперимента, в том числе: требования к медицинским организациям и аптекам, участвующим в нем; порядок выдачи разрешения; порядок реализации препаратов и порядок идентификации потребителей, которым выписан рецепт.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что принятый ранее законопроект по дистанционной продаже безрецептурных препаратов вызвал очень положительный отклик и во многом помог сдержать пандемию COVID-19. «Максимально выигрывают в этом случае маломобильные граждане, которые могут получать рецептурные препараты, не заходя в аптеку», — отметил он.

Ранее ускорить рассмотрение законопроекта призвал Президент России Владимир Путин. Он поставил Госдуме срок до 15 октября. Изначально планировалось, что ГД рассмотрит и примет законопроект в ходе весенней сессии, но принятие документа откладывалось. Первую версию проекта еще в июне представило Минэкономразвития. Позже, как выяснил «ФВ», документ встал на паузу из-за разногласий среди министерств, в результате реализация проекта перешла к Минздраву.