Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Госдума в первом...

Госдума в первом чтении приняла законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

14.09.2022
14:11
Руслан Мавлиханов
Маргарита Грошева

В Госдуме рассмотрели законопроект, позволяющий доставлять рецептурные лекарства онлайн. Ускорить этот процесс ранее поручил президент Владимир Путин.

Фото: atlascompany/ru.freepik.com

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, которые предусматривает проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами, передает корреспондент «ФВ».

Эксперимент предлагается начать на территориях Москвы, Московской и Белгородской областей с 1 марта 2023 года. Эти регионы имеют значимый опыт внедрения механизмов электронных рецептов, а также обеспечения цифрового взаимодействия медицинских организаций и аптек, пояснил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, представляя законопроект в Госдуме.

В случае принятия законопроекта Минздрав должен будет установить критерии к препаратам, которые будут отпускаться в рамках эксперимента, а также ограничить возможность онлайн-продажи рецептурных препаратов, содержащих наркотические лекарственные средства и прекурсоры, рациофармацевтических, иммунобиологических препаратов и лекарств, чувствительных к условиям хранения.

Правительство установит порядок проведения эксперимента, в том числе: требования к медицинским организациям и аптекам, участвующим в нем; порядок выдачи разрешения; порядок реализации препаратов и порядок идентификации потребителей, которым выписан рецепт.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что принятый ранее законопроект по дистанционной продаже безрецептурных препаратов вызвал очень положительный отклик и во многом помог сдержать пандемию COVID-19. «Максимально выигрывают в этом случае маломобильные граждане, которые могут получать рецептурные препараты, не заходя в аптеку», — отметил он.

Ранее ускорить рассмотрение законопроекта призвал Президент России Владимир Путин. Он поставил Госдуме срок до 15 октября. Изначально планировалось, что ГД рассмотрит и примет законопроект в ходе весенней сессии, но принятие документа откладывалось. Первую версию проекта еще в июне представило Минэкономразвития. Позже, как выяснил «ФВ», документ встал на паузу из-за разногласий среди министерств, в результате реализация проекта перешла к Минздраву.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.