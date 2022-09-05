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Путин поручил ускорить...

Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже рецептурных лекарств

05.09.2022
14:23
Артем Косенок

Президент Владимир Путин поручил оперативно рассмотреть законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Это должно быть сделано до 15 октября.

Президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно опубликовано на сайте Кремля, передает ТАСС. Поручение должно быть исполнено в срок до 15 октября.

В конце июня Минэкономразвития представило проект по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Эксперимент предлагается провести на территориях Москвы, Московской и Белгородской областей с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. В апреле президент Владимир Путин обязал правительство подготовить документ до 1 июля. Однако, как выяснил «ФВ», этого не случилось из-за конфликта вышестоящих лиц.

В конце июля правительство внесло в Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. Согласно документу были определены новые сроки пилота: эксперимент начнется позже — с 1 марта 2023 года.  

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