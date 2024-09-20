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Хабаровское УФАС раскрыло...

Хабаровское УФАС раскрыло картельный сговор при поставке медизделий на 373 млн руб

20.09.2024
12:06
Дина Коблова
Хабаровское управление ФАС выявило картельный сговор на торгах при поставке медизделий в бюджетные учреждения. Семь компаний заключили контракты на сумму 373 млн руб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: 123rf.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю выявило картельный сговор. ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «Медиас», ООО «АЛЕФ», ООО «ВостокМедБизнес», ООО «Компания Дальмедикал» и ООО «Медтехника-Сервис» нарушили антимонопольное законодательство.

По данным ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение при поставке медицинских изделий в бюджетные учреждения. Всего было заключено 648 контрактов на 373 млн руб. 

Возбуждено дело об административном правонарушении. Если вина будет установлена, то организации получат оборотные штрафы. Кроме того, материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Руководителей компаний могут обвинить в ограничении конкуренции (ст.178 УК РФ).

Ранее ФАС разработала законопроект о создании ГИС «Антикартель». Она сможет автоматически выявлять сговор на торгах по ряду признаков.

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