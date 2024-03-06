Хакеры вымогали 22 млн долларов у крупнейшего медицинского страховщика США

Хакерская группа AlphV/Blackcat совершила кибератаку на Change Healthcare, подразделение крупнейшей страховой компании США в области здравоохранения UnitedHealth Group. Об этом говорится в пресс-релизе страховщика.

Совершенное киберпреступление — одно из наиболее крупных по масштабу нанесенного ущерба за последние несколько лет, пишет журнал Wired. Хакеры парализовали работу аптек по всей территории Соединенных Штатов, в том числе расположенных внутри больниц, и нарушили цепочку поставок рецептурных лекарств во всех уголках страны на более чем десять дней.

Сообщается, что впоследствии AlphV получила на свой адрес биткоин-кошелька 350 биткоинов, или около 22 млн долл. Некто, назвавший себя лицом, связанным с хакерской группой, сделал информацию о совершении транзакции публичной, выложив ссылку на сервис криптовалютных кошельков blockchain.com с подтверждением.

Были ли полученные хакерами денежные активы выкупом, Change Healthcare не ответила. Известно, что кибервзломщики получили доступ к около 6 терабайтам данных с медицинскими записями и платежной информацией.

Change Healthcare ежегодно обрабатывает более 15 млрд финансовых операций в сфере здравоохранения. В системе компании содержится информация о каждом третьем пациенте в США. В случае подтверждения факта выкупа, есть опасения, что подобный прецедент может вызвать череду кибератак на систему здравоохранения в будущем.

Реакция компаний на атаку стала поводом для критики: Американская ассоциация больниц (AHA) утверждает, что предложенная UnitedHealth Group временная финансовая помощь организациям, пострадавшим от нападения хакеров, не является решением текущих проблем с переводом финансовых средств.