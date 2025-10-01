Холдинг «БСС» купил двух дистрибьюторов медизделий

Выручка «Медимпульса» за 2024 год, по данным СПАРК, составила 1,48 млрд руб., чистая прибыль — 176 млн руб. До сделки фирмой владел Григорий Шугаев (ранее ему также принадлежало 50% в «Симпланте», еще 50% — у Алексея Сергеева). Выручка «Симпланта» в 2024 году составила 605,9 млн руб., чистая прибыль — 93,2 млн руб.

Выручка холдинга «БСС» в прошлом году превысила 68 млрд руб., чистая прибыль — около 2 млрд руб. «Эдифарм» за 2024 год выручила 2,8 млрд руб., чистая прибыль составила около 34 млн руб.