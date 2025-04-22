ИИ-компании получили рекордную долю инвестиций в цифровое здравоохранение

Компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте (ИИ), привлекли 60% всего финансирования в сфере цифрового здравоохранения за I квартал этого года, что значительно превышает показатели предыдущих лет — 41% в 2024 году и 37% в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные отчета аналитической организации CB Insights.

Наиболее привлекательными для инвесторов оказались разработка малых молекул с помощью технологий машинного обучения (в них вложили 204 млн долл.) и решения для медицинского документооборота (372 млн долл.).

За первые три месяца 2025 года общий объем инвестиций в цифровое здравоохранение увеличился на 47%, до 5,3 млрд долл., по сравнению с IV кварталом 2024 года. Это самый высокий показатель с середины 2022 года.

При этом количество сделок в этом секторе рынка сократилось на 9%. Это указывает на концентрацию капитала в меньшем числе компаний. Медианная стоимость соглашений выросла с 5,4 млн до 6,4 млн долл.

Кроме того, в цифровом здравоохранении чаще стали происходить объединения активов. С января по март заключена 51 сделка слияния и поглощения, что на 27% больше, чем в последнем квартале ушедшего года. Как отмечается, подобных значений не наблюдалось последние два года.

Наиболее крупные из них: приобретение разработчика программного обеспечения для помощи людям с особенностями развития CentralReach американским промышленным конгломератом Roper Technologies за 1,6 млрд долл.; покупка фармкомпании Alto Pharmacy, представившей мобильное приложение для доставки рецептурных лекарств, ирландским холдингом Paulus Holdings за 1,5 млрд долл.

За I квартал отметку в 1 млрд долл. рыночной капитализации преодолели шесть компаний из сферы цифрового здравоохранения — больше, чем за все двенадцать месяцев 2024 года. Указывается, что современные стартапы становятся миллиардерами в среднем за шесть лет. При этом c 2021 года их штат сократился более чем вдвое — с 408 до 196 сотрудников.

Эксперты отмечают структурный сдвиг рынка цифрового здравоохранения в сторону нейросетей. Инвесторы также отдают предпочтение молодым фирмам с узкой специализацией, клинически доказанными решениями, подтвержденной рентабельностью и гибкими бизнес-моделями.



По данным другого недавнего исследования, проведенного компанией Rock Health, за прошедшие три месяца средний размер сделки в цифровом здравоохранении вырос до 24,4 млн долл., по сравнению с 15,5 млн долл. в предыдущем квартале. При этом инвесторы вложили в отрасль 3 млрд долл. инвестиций, что немного выше показателя аналогичного периода прошлого года (2,7 млрд долл.).

