ИИ-модель сможет планировать закупку лекарства для онкоцентров

03.09.2025
17:46
Дина Коблова
ИИ-модель Сбербанка может планировать на год закупку лекарств для онкоцентров и делает это на 42% лучше человека. Разработка поможет избежать приостановки терапии и предотвратить неэффективный расход бюджетных средств.
Дочерняя компания Сбербанка «Сбер Бизнес Софт» разработала решение на базе искусственного интеллекта для онкологических центров, об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, пишет издание CNews.

«На основе глубокого анализа внутренних данных медучреждения искусственный интеллект может строить более точный прогноз заболеваемости по нозологиям и рассчитывает оптимальный объем закупок всех необходимых препаратов на 12 месяцев», — поделился Ведяхин.

ИИ-модель обучается на исторических данных конкретного медицинского центра: количество заболевших по диагнозам, схемы лечения и его себестоимость.

Эксперименты показали, что программа оптимизирует лекобеспечение для онкоцентров на 42% лучше человека. Более точный прогноз позволит избежать приостановки терапии из-за недостатка лекарств или их просрочки, определит количество мест в стационаре и предотвратит перерасход бюджетных средств.

В 2024 году объем рынка ИИ в России достиг 320 млрд руб., а к 2030 году его вклад в экономический рост может достичь 15%. Ведущие фармкомпании уже используют нейросети для разработки лекарств, мониторинга пациентов и автоматизации производства, а первые препараты, полностью разработанные искусственным интеллектом (ИИ), могут выйти на рынок уже к 2030 году. Однако массовому внедрению технологий мешают регуляторные барьеры, вопросы безопасности данных и нехватка квалифицированных специалистов.

