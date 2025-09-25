Игоря Каграманяна освободили от должности главы Депздрава правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2633-р от 23.09.2025 об освобождении Игоря Каграманяна от должности директора Департамента здравоохранения правительства России в связи с переходом на другую работу.

Ранее президент Владимир Путин представил кандидатуру Каграманяна на должность аудитора Счетной палаты, а Госдума постановила назначить его на эту должность. Аудиторами также стали: Максим Зайцев, Олег Нилов, Данила Шилков и Михаил Щапов.

Игорь Каграманян окончил Ярославский медицинский институт по специальности «врач (лечебное дело)». С 1986 по 1991 год прошел путь от врача-интерна до заведующего отделением в Ярославской областной клинической психиатрической больнице. С 1994 по 2007 год работал проректором Ярославской государственной медицинской академии.

В 2000 году Каграманян окончил Ярославский государственный университет по специальности «юрист». В 2007 поступил на службу в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, где сначала занимал должность первого заместителя директора департамента, а затем — директора департамента.

С июня 2012 года работал заместителем министра здравоохранения, а в 2014 году стал первым заместителем министра. С 2017 по 2020 год занимал должность зампредседателя Комитета по социальной политике СФ. После этого в течение года был первым заместителем министра здравоохранения. С 2021 года назначен на пост директора Департамента здравоохранения правительства.