Illumina продаст активы поглощенного стартапа Grail из-за судебного решения в пользу FTC

Биотехнологическая компания Illumina отказывается от приобретенных активов онкологического стартапа Grail. Об этом говорится в заявлении производителя оборудования для секвенирования генов.

Как сообщается, такой шаг последовал за решением Апелляционного суда пятого округа США по иску, возбужденному Федеральной торговой комиссией (FTC) против Illumina. Сделка по поглощению Grail была признана подрывающей свободную конкуренцию.

Illumina отметила, что не станет подавать апелляцию, так как до сих пор не было достигнуто никакого положительного результата в разбирательствах с антимонопольными органами ни США, ни Европейского союза (ЕС). Активы Grail будут либо проданы другой компании, либо размещены на рынке ценных бумаг. Процесс отделения стартапа от компании планируется завершить к концу II квартала 2024 года.

Illumina приобрела Grail в 2021 году за 7,1 млрд долл. Grail – изначально исследовательский проект Illumina, в рамках которого были разработаны тесты для ранней диагностики рака. В 2016 году его выделили в отдельную компанию. Биотехнологический стартап не является конкурентом Illumina, несмотря на использование технологии секвенирования генов для диагностики опухолевых заболеваний в своих тестах.

Против сделки выступили FTC и ЕК. Европейский антимонопольный орган предписал Illumina расторгнуть сделку в октябре 2021 года и оштрафовал компанию на 471 млн долл. за продолжение процедуры слияния вопреки решению регулятора. FTC, в свою очередь, заявила, что поглощение Grail будет препятствовать продвижению на рынке тестов для выявления рака на ранней стадии.

С момента вступления в должность в 2021 году Лины Хан в качестве главы FTC антимонопольный орган США занял более агрессивную позицию в отношении слияний, особенно в фармацевтической отрасли. Ранее в этом году FTC выступила против реализации сделки Sanofi и Maze Therapeutics о приобретении прав на препарат от болезни Помпе. В ответ на это Sanofi объявила о разрыве соглашения, подчеркнув, что подобные действия антимонопольного органа тормозят прогресс в создании новых лекарств.