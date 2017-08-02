Илья Коптяев сохранил пост гендиректора белгородской «Медтехники»  

Как сообщает «Коммерсантъ», на прошедшем в начале недели внеочередном собрании акционеров АО «Медтехника» рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и владельца 20,6% акций общества Ильи Коптяева. Инициировавшие собрание региональные власти видели на должности гендиректора бывшего руководителя Комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Виктора Гавриленко.

По словам Ильи Коптяева, инициаторы собрания не смогли набрать необходимых для замены гендиректора 75% голосов. Сообщается также, что Илья Коптяев попросил полицию привлечь к уголовной ответственности председателя СД Елену Щибрик за фальсификацию решения общего собрания акционеров

(ч. 1 ст. 185.5, до двух лет лишения свободы). По словам Ильи Коптяева, в представленном г-жой Щибрик протоколе заседания СД «Медтехники», которое прошло 2 ноября 2018 года, указано, что все члены совета проголосовали за проведение 3 декабря внеочередного собрания акционеров, в то время как гендиректор голосовал против.