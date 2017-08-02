Илья Коптяев сохранил пост гендиректора белгородской «Медтехники»  

Миноритарий белгородского АО «Медтехника» (занимается поставкой медоборудования, на 51% принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений Белгородской области) Илья Коптяев сохранил пост генерального директора. Об этом стало известно после внеочередного собрания акционеров, где владеющие контрольным пакетом акций региональные власти не смогли сменить гендиректора.
Как сообщает «Коммерсантъ», на прошедшем в начале недели внеочередном собрании акционеров АО «Медтехника» рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и владельца 20,6% акций общества Ильи Коптяева. Инициировавшие собрание региональные власти видели на должности гендиректора бывшего руководителя Комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Виктора Гавриленко.
По словам Ильи Коптяева, инициаторы собрания не смогли набрать необходимых для замены гендиректора 75% голосов. Сообщается также, что Илья Коптяев попросил полицию привлечь к уголовной ответственности председателя СД Елену Щибрик за фальсификацию решения общего собрания акционеров
(ч. 1 ст. 185.5, до двух лет лишения свободы). По словам Ильи Коптяева, в представленном г-жой Щибрик протоколе заседания СД «Медтехники», которое прошло 2 ноября 2018 года, указано, что все члены совета проголосовали за проведение 3 декабря внеочередного собрания акционеров, в то время как гендиректор голосовал против.
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