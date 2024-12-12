Imlunestrant показал эффективность в лечении наиболее распространенного рака груди

Пероральный препарат imlunestrant американской фармацевтической компании Eli Lilly продемонстрировал значительное улучшение выживаемости без прогрессирования у пациентов с распространенным раком молочной железы. Об этом свидетельствуют результаты III фазы исследования EMBER-3, опубликованные на сайте производителя.

В клиническом испытании приняли участие 874 пациента с эстроген-рецептор-положительным (ER+), HER2-отрицательным раком молочной железы. Их разделили на три группы, которые получали imlunestrant, imlunestrant в комбинации с абемациклибом (противоопухолевое лекарство Eli Lilly, способное блокировать активность ферментов CDK4 и CDK6, стимулирующих рост раковых клеток) или эндокринную терапию.

Согласно результатам, применение imlunestrant в качестве монотерапии показало значительную эффективность среди пациентов с мутацией гена ESR1. Препарат снизил вероятность прогрессирования заболевания и смерти на 38% по сравнению с гормональными средствами. При этом медиана выживаемости без прогрессирования рака в группе участников, принимавших лекарство Eli Lilly, составила 5,5 месяца, в то время как среди получавших гормонотерапию – 3,8 месяца.

ESR1 кодирует рецептор эстрогена альфа. Мутация этого гена приводит к постоянной активации рецептора даже при отсутствии гормона и снижению чувствительности к гормонотерапии при раке молочной железы.

Комбинация imlunestrant с абемациклибом показала еще более впечатляющие результаты – снижение риска развития болезни и летального исхода от нее на 43% относительно использования imlunestrant в качестве монотерапии. Кроме того, медиана выживаемости без прогрессирования достигла отметки в 9,4 месяца. Отмечается, что сочетание лекарств оказалось действенным независимо от наличия мутации ESR1.

Imlunestrant относится к новому классу препаратов – селективным деградаторам эстрогеновых рецепторов (SERD). Примерно 70—80% случаев заболевания раком молочной железы – ER+, т.е. раковые клетки этой опухоли имеют специальные белки-рецепторы, способные связываться с эстрогеном. В здоровом организме женские гормоны стимулируют деление и рост клеток молочной железы. Однако при возникновении рака эстрогены способствуют увеличению злокачественного новообразования. SERD разрушают эстрогеновые рецепторы на раковых клетках, благодаря чему они перестают получать сигнал к размножению от гормонов.

Eli Lilly сообщила, что планирует вскоре подать заявку на регистрацию imlunestrant в регулирующие органы разных стран.

Рак молочной железы занимает второе место по распространенности онкологических патологий в мире. В 2022 году на рак груди пришлось 12% (2,3 млн случаев) от общего числа диагностированных раковых заболеваний.