Иммунотерапия Roche показала эффективность против рака пищевода в ходе исследований фазы III

Разработанная компанией Roche иммунотерапия tiragolumab продемонстрировала положительные результаты в ходе фазы III клинических испытаний SKYSCRAPER-08, оценивавших действие антитела против рака пищевода. Данные исследований были представлены на симпозиуме Американского общества клинической онкологии (ASCO) по раку желудочно-кишечного тракта в 2024 году, стартовавшем 18 января.

В SKYSCRAPER-08 участвовал 461 пациент азиатского происхождения с нерезектабельным местнораспространенным, нерезектабельным рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком пищевода. Tiragolumab в комбинации с «Тецентриком» (атезолизумаб) и химиотерапией смог показать статистически значимое продление сроков выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости испытуемых по сравнению с группой, получавшей плацебо с химиотерапией.

Выживаемость без прогрессирования составила 6,2 месяца в группе, принимавшей tiragolumab, в то время как этот показатель в группе плацебо составил 5,4 месяца. Общая выживаемость достигла 15,7 месяца среди пациентов, которым давали комбинацию препаратов Roche вместе с химиотерапией. При этом этот же критерий оценки в группе плацебо оказался 11,1 месяца. Примечательно, что у 98,2% пациентов в обеих группах наблюдались те или иные побочные эффекты.

Несмотря на успех исследований, эксперты отметили, что оценка эффективности препарата на основе его сравнения с химиотерапией может вызвать разногласия. Это объясняется тем, что химиотерапия уже не используется в качестве стандартного лечения первой линии рака пищевода.

Tiragolumab — это ингибитор Т-клеточного иммунорецептора с доменами Ig и ITIM (TIGIT). Его применение в комбинации с атезолизумабом, ингибитором рецептора PD-L1, имеет потенциал стать эффективным против различных солидных опухолей.