Индийская Jodas Expoim не может согласовать строительство завода в Москве

Индийская компания Jodas Expoim не может согласовать строительство в Москве своего первого в России предприятия по выпуску онкопрепаратов. Принадлежащее компании предприятие «Омни-Сервис» направило письмо на имя мэра столицы Сергея Собянина, сообщив о затягивании процедуры согласования проекта со стороны Москомархитектуры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В письме указывается, что ведомство «продолжает безосновательно препятствовать» в выдаче разрешения. С августа 2023 года Jodas Expoim не может согласовать архитектурно-градостроительное решение, без которого нельзя утвердить начало строительства. Так, представитель Москомархитектуры заявил, что заявка компании не рассмотрена в нужный срок из-за технического сбоя, и потребовал подать ее снова — уже в четвертый раз. Компания просит Собянина ускорить процесс согласования. В Москомархитектуре и пресс-службе мэра на запрос «Коммерсанта» не ответили.

В российском представительстве Jodas Expoim изданию сообщили, что в начале 2022 года приобрели «Омни-Сервис». На балансе предприятия находится недостроенное производство фарфоровых изделий общей площадью 7,5 тыс. кв. м в Чертаново на юге Москвы. Компания планировала начать здесь строительство завода и склада в конце 2022 года, а в 2024 году запустить производство. Предполагается, что здесь будут производить онкопрепараты и биоаналоги — 500 тыс. флаконов жидких форм и 11,3 млн таблеток и капсул в год. Объем инвестиций составит 4,36 млрд руб.

Затягивание сроков старта проекта гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет рассогласованностью внутри профильных департаментов мэрии. Это может стать сдерживающим фактором для фармкомпаний, которые рассматривают возможность создания своих производств в Москве. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в последние годы инвесторы больше предпочитают создавать фармпроизводства с нуля, а не перестраивать существующие предприятия.

У Jodas Expoim сейчас три завода по всему миру и планируется открытие еще пяти, включая два в России — помимо Москвы в подмосковном Воскресенске. По данным ГРЛС, на российскую «дочку» зарегистрировано 80 препаратов, производимых в Индии.