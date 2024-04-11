Индийская компания вновь просит оспорить патент «Фармасинтеза» для терапии ВИЧ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял иск фармацевтической компании Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским «Фармасинтезом» патентные права на МНН ритонавир+лопинавир, следует из картотеки арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 15 апреля 2024 года.

Речь идет о патенте № 2505286 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекции, способ ее получения и способ лечения».

Самые первые патенты на ритонавир+лопинавир принадлежат компании Abbvie, которая выпускает оригинальный препарат под брендом «Калетра». В марте 2022 года на фоне пандемии COVID-19 компания отказалась от своих патентных прав. Препарат был включен во временные рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19. В сентябре 2020 года министерство исключило «Калетру» из рекомендаций.

Всего у «Фармасинтеза» три патента, которые защищают этот препарат: два российских — № 2543322 и № 2505286 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекции, способ ее получения и способ лечения», а также евразийский патент ЕА № 029586 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекций».

Это уже четвертый раз, когда Lok-Beta Pharmaceuticals пытается оспорить патент, защищающий ритонавир+лопинавир. Роспатент не удовлетворил возражения и оставил патенты в силе в 2021 году. В 2022 году Роспатент также отказал компании по новому возражению против евразийского патента. В конце 2023 года компания также получила отказ.

Патенты Abbvie были достаточно узкими, и при желании можно было найти пути их обхода, а «Фармасинтез» не только нашел такие пути, но и получил на это патенты, пояснял «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов. Так, композиция в патентах Abbvie содержит только водорастворимые полимеры, а «Фармасинтез» добавил водонерастворимые полимеры, что и позволило получить новые патенты, рассказал он.