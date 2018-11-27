«Индол Форте Эвалар» получил награду врачебного сообщества

07:46
6 декабря 2018
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Препарат «Индол Форте Эвалар» получил награду в рамках VII ежегодной церемонии награждения Russian Pharma Awards-2018 в номинации «БАД для нормализации гормонального баланса и нормализации пролиферативных процессов у женщин любого возраста».

Премия учреждена профессиональной площадкой для врачей «Доктор на работе», объединяющей более 500 тысяч практикующих специалистов. Победители премии определяются голосованием участников портала.

Как отметила председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева: «Сохранение женского репродуктивного здоровья и повышение качества жизни женщин являются одним из приоритетных направлений в работе нашей компании, выпускающей растительные препараты с высоким профилем безопасности. Для нас невероятно ценно признание со стороны практикующих врачей, которые ежедневно назначают препараты миллионам российских пациентов».

Негормональное средство БАД «Индол Форте Эвалар» является источником индол-3-карбинола – изофлавоноида, содержащегося в овощах семейства крестоцветных. Производство препарата  организовано в рамках полного производственного цикла: компания самостоятельно выращивает сырье для препарата (брокколи), а затем осуществляет его переработку в субстанцию и готовые формы и упаковку.

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