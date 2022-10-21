Индонезия запретила продажу сиропов от кашля после смерти детей

Индонезия запретила продажу всех сиропов от кашля, которые могут быть связаны почти с сотней смертельных случаев среди детей. Власти предупреждают, что препараты могут содержать ингредиенты, связанные с поражением почек, ведущим к смерти, пишет Guardian.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждение, связанное с четырьмя сиропами производства индийской компании Maiden Pharmaceuticals. По данным ВОЗ, эти препараты, включающие раствор прометазина, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff и сироп от простуды Magrip N могут быть связаны с острой почечной недостаточностью и смертью 70 детей в Гамбии.

В самой Индонезии расследуются 206 случаев острого повреждения почек, в основном у детей в возрасте до пяти лет, и 99 случаев смерти.

Министр здравоохранения страны заявил, что в продуктах обнаружены два ингредиента, связанные с ОПП. «Некоторые сиропы, которые использовались детьми с ОПП в возрасте до пяти лет, содержали этиленгликоль и диэтиленгликоль, которых [в сиропах] не должно было быть», — сказал он. Название сиропов и их производитель не называются.

По итогам лабораторного анализа ВОЗ, в образцах сиропов Maiden из Гамбии были обнаружены этиленгликоль и диэтиленгликоль в «недопустимых количествах». В Индонезии не сообщают, какие именно препараты проходят проверку, но отмечают, что продукты Maiden не были доступны в стране.