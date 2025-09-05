БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
«Инфарма» попросила пересмотреть...

«Инфарма» попросила пересмотреть правила доступа к выдаче принудительных лицензий

05.09.2025
18:55
Дина Коблова
Ассоциация «Инфарма» направила главе Минэкономразвития предложения по изменению практики выдачи принудительных лицензий на воспроизведенные препараты и биоаналоги. Поводом стало учащение случаев, когда суды выдают принудительные лицензии производителям дженериков, ссылаясь на нужды госзакупок.
Фото: 123rf.com

Ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма») направила письмо на имя министра экономического развития Максима Решетникова с предложениями по совершенствованию механизма принудительного лицензирования в отношении воспроизведенных препаратов. Документ, подготовленный в продолжение заседания межведомственной рабочей группы по защите прав интеллектуальной собственности Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, есть в распоряжении «ФВ».

Авторы письма обратили внимание на судебную практику применения ст. 1362 ГК РФ, которая создает угрозу для фармкомпаний-патентообладателей (как национальных, так и международных). Арбитражные суды все чаще выносят решения о выдаче принудительных лицензий, позволяя производителям дженериков и биоаналогов копировать запатентованные препараты. Это подрывает саму систему защиты интеллектуальной деятельности в фармацевтической отрасли. Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев иски подаются в отношении препаратов, закупаемых за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов.

По данным «Инфармы», есть несколько основных причин, которые способствуют формированию такой ситуации:

  • отсутствие в законодательстве или в руководящих указаниях высших судов четких определений для ключевых понятий, которые используются в статье о принудительных лицензиях;
  • недостаточный учет судами технологической и фармакоэкономической специфики фармотрасли и последствий принятия судами тех или иных решений для российского здравоохранения;
  • недобросовестное поведение истцов, направленное на использование механизмов статьи 1362 ГК РФ в иных целях, нежели чем те, которые определены законом и странами — участниками международных договоров.

Чтобы решить проблему, ассоциация предлагает разработать и закрепить в рекомендациях высших судов определения ключевых понятий, таких как «недостаточное использование», «недостаточное предложение на рынке», «уважительные причины» и «готовность использования изобретения». Также предлагается споры, связанные с госзакупками и общественными интересами, рассматривать по ст. 1360 ГК РФ (через правительство), а не по ст. 1362 ГК РФ в судебном порядке.

Авторы обращения также предложили привлекать Межведомственную комиссию для подтверждения факта дефицита лекарств, используя уже существующие практики, и ужесточить критерии признания изобретений «важным техническим достижением» и имеющим «существенное экономическое преимущество».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.