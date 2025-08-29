Инфекции мочевыводящих путей и эмпиему исключили из показаний нитрофурала

На сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) опубликовано письмо Минздрава о необходимости внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, которые содержат в качестве действующего вещества нитрофурал.

Показания для наружного применения препарата остались практически без изменений, кроме ожогов III степени. Согласно документу теперь нитрофурал рекомендован только при ожогах II степени.

Однако показания для местного лечения существенно сократились. Теперь препарат можно использовать только для терапии блефарита, конъюнктивита, острого тонзиллита, стоматита и гингивита. Ранее нитрофурал можно было назначать для лечения эмпиемы придаточных пазух носа и плевры, в послеоперационном периоде остеомиелита, а также для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря при инфекциях мочевыводящих путей.

Изменения связаны с новыми научно-обоснованными данными об опыте клинического применения нитрофурала, сказано в письме. В настоящее время в гражданском обороте находятся препараты, содержащие в качестве действующего вещества нитрофурал, в следующих лекарственных формах для местного и наружного применения:

— порошок для приготовления раствора, 20 и 40 мг,

— таблетки для приготовления раствора, 20 мг,

— таблетки шипучие для приготовления раствора, 20 мг,

— концентрат для приготовления раствора, 4 мг/мл.