БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Инфекции мочевыводящих путей...

Инфекции мочевыводящих путей и эмпиему исключили из показаний нитрофурала

29.08.2025
16:54
Надежда Синицына
В инструкцию препаратов с нитрофуралом Минздрав рекомендовал внести изменения. Из показаний к применению исключили остеомиелит, эмпиему придаточных пазух носа и плевры, инфекции мочевыводящих путей.
Фото: 123rf.com

На сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) опубликовано письмо Минздрава о необходимости внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, которые содержат в качестве действующего вещества нитрофурал.

Показания для наружного применения препарата остались практически без изменений, кроме ожогов III степени. Согласно документу теперь нитрофурал рекомендован только при ожогах II степени.

Однако показания для местного лечения существенно сократились. Теперь препарат можно использовать только для терапии блефарита, конъюнктивита, острого тонзиллита, стоматита и гингивита. Ранее нитрофурал можно было назначать для лечения эмпиемы придаточных пазух носа и плевры, в послеоперационном периоде остеомиелита, а также для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря при инфекциях мочевыводящих путей.

Изменения связаны с новыми научно-обоснованными данными об опыте клинического применения нитрофурала, сказано в письме. В настоящее время в гражданском обороте находятся препараты, содержащие в качестве действующего вещества нитрофурал, в следующих лекарственных формах для местного и наружного применения:

— порошок для приготовления раствора, 20 и 40 мг,

— таблетки для приготовления раствора, 20 мг,

— таблетки шипучие для приготовления раствора, 20 мг,

— концентрат для приготовления раствора, 4 мг/мл.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.