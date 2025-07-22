Информация о приостановке выпуска «Мирамистина» оказалась недостоверной

Судебный иск о признании ничтожным договора купли-продажи доли в 99,9% в уставном капитале ООО «Инфамед» не повлиял на производство «Мирамистина». Выпуску лекарств ничто не препятствует, сказано в заявлении адвоката собственников компании Рубена Маркарьяна, поступившем в РБК. Накануне в СМИ распространилась информация, что в России якобы заблокировали работу компании из-за ограничений, наложенных судом. ТАСС со ссылкой на Маркарьяна сообщил, что речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании.

В Арбитражный суд Московской области поступили несколько заявлений, связанных со спором между «владельцами ООО «Инфамед» Ириной Хугаевой, Виталием Николаевым и Оксаной Хейфиц. Один иск подан Оксаной Хейфиц к Ирине Хугаевой и Виталию Николаеву о признании ничтожным договора купли-продажи от 27.01.2025 доли в уставном капитале ООО «Инфамед» в размере 99,9%, заключенный между Хугаевой и Николаевым, и «применить последствия недействительности данной сделки» в виде передачи доли Хугаевой. В рамках этого иска еще в марте были приняты обеспечительные меры: запрет Николаеву распоряжаться долей в размере 99,9% в уставном капитале «Инфамеда»; отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами ООО на праве собственности, в том числе правами на регистрационные удостоверения на «Мирамистин» и «Окомистин».

Согласно данным Росздравнадзора, в июле 2025 года компанией «Инфамед К» было введено в гражданский оборот 25 серий «Мирамистина», в прошлом году в этот же период было введено 27 серий. По данным AlpharRM, в марте 2025 года было продано 893,7 тыс. упак. «Мирамистина» на 499,6 млн руб., в апреле — 767 тыс. упак. на 434 тыс., в мае — 701,6 тыс. на 402,5 млн руб. Для этого продукта характерны сезонные колебания продаж. В январе—марте продажи растут, затем снижаются. Например, в январе 2024 года продано 927,1 тыс. упак., в феврале — 922,8 тыс. упак., в марте — 873 тыс., а в апреле и мае 778,4 тыс. и 750,8 тыс. соответственно.

Второе заявление подано Хугаевой к Хейфиц о признании недействительным договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Инфамед» от 28 декабря 2024 года, заключенного между ними.

Третий иск Хейфиц к Хугаевой — об обязании передать часть доли в уставном капитале ООО «Инфамед».

Также в июне в Арбитражный суд Калининградской области ООО «Инфамед» подавало заявление о признании незаконным выпуск ООО «ИНФАМЕД К» препаратов «Окомистин» (форма выпуска: капли глазные, ушные, назальные, 0,01% (тюбик-капельница) 1/1,5 мл х 5/10 (пачка картонная)), но позже отказалось от своего иска.

По данным СПАРК, 17 февраля были внесены изменения в ЕГРЮЛ, согласно которым Хугаевой принадлежало 0,1% доли компании, Николаеву — 99,9%, а с 27 февраля — доля 0,1% отошла ООО «Инфамед». Накануне ряд СМИ распространили заявление Маркарьяна о том, что есть основания полагать, будто супруги Павел и Оксана Хейфиц убедили владельца «Инфамеда» заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене 7,5 млн руб. при реальной стоимости свыше 1 млрд руб., в связи с чем собственники ООО направили заявление в ГУЭБиПК.

«ФВ» направил запросы в ООО «Инфамед» и Рубену Маркарьяну с просьбой предоставить комментарии.

«Спор не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата и не ставит под угрозу его выпуск и успешную реализацию», — отметил в ответ на запрос Маркарьян.

«Окомистин» с января не вводили в оборот ни одной серии. Его продажи примерно в три раза меньше по сравнению с «Мирамистином». В 2023 году «Окомистина» продано 2,9 млн упаковок на 778,5 млн руб., «Мирамистина» – 10,1 млн упаковок на 5,3 млрд руб., в 2024 году – 3,2 млн упаковок на 897,5 млн руб. и 10,6 млн упаковок на 5,8 млрд руб. соответственно. Продажи «Окомистина», как правило, растут в течение года, но в апреле и мае 2025 года они снизились. Если в марте продано 268,8 тыс. упаковок на 83,6 млн руб., то в апреле 254,4 тыс. упаковок на 84,1 млн руб., а в мае 181,6 тыс. упаковок на 62,2 млн руб., то есть продажи в упаковках снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 29%, а по сравнению с маем 2024 года – на 32%.

Производитель фармсубстанции для «Мирамистина», якорный резидент индустриального парка «Экобалтик» компания «Инфамед К» и «Балтфармацевтика» сменили бенефициаров, в июне сообщал «ФВ». Новыми владельцами 100% долей в уставном капитале стали Василий Кульков и АО «Отисифарм» соответственно. Отец Василия — Егор Кульков — один из основателей «Фармстандарта» и давний бизнес-партнер Виктора Харитонина. «Отисифарм» входит в Группу компаний «Фармстандарт». По данным СПАРК, изначально ООО «Инфамед К» владел Юрий Карафелов, а в ноябре 2011 года «Инфамед К» отошел к головной организации — ООО «Инфамед». Согласно данным ГРЛС, обе компании производят фармсубстанцию для «Мирамистина» — бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний.