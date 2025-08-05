Иностранцы без знания русского языка не смогут работать в аптеке

Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами России. Соответствующий проект приказа прошел межведомственное согласование и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как «водитель автомобиля», «продавец продовольственных товаров», «продавец непродовольственных товаров», и медицинских работников.

Проект приказа подготовлен в связке с принятием Федерального закона № 329-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в статьи 15-1 и 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Поправками были исключены экзамены на знание русского языка для иностранных работников, привлекаемых в рамках утвержденных правительством квот. С учетом этого возникла необходимость исключить из этого списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка.

Представители профессионального сообщества одобрили предложение Минтруда в контексте фармацевтики и медицины. Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова подчеркнула его логичность для фармацевтической розницы.

«Аптека – это не просто место, где продают лекарства, а важнейшее звено системы здравоохранения, где каждая консультация может повлиять на здоровье человека», – заметила она.

Преснякова напомнила о требованиях закона «О государственном языке» (53-ФЗ), который обязывает предоставлять информацию о лекарствах на русском. По ее словам, незнание языка фармацевтом создает прямую угрозу.

«Представьте ситуацию: фармацевт не понимает, что написано в рецепте, не может разобрать симптомы пациента, путается в дозировках – это не просто неудобство, а реальная угроза, ведь ошибка в лекарстве может стоить человеку здоровья или даже жизни», – сказала она.

Эксперт отметила: если Минтруд вынужден отдельно прописывать эту норму, значит, риск действительно существует.

«Такие меры – не прихоть, а необходимость, которая в конечном итоге защитит и пациентов, и репутацию аптек, и самих сотрудников от фатальных ошибок», – уверена она.

При этом эксперт уточнила, что речь не идет о полном запрете работы иностранных специалистов, но подчеркнула, что пускать в аптеки тех, кто не может прочитать инструкцию, – это не решение кадровой проблемы, а игра с огнем.

Исполнительный директор «СоюзФарма» Мария Литвинова выразила более общую позицию, считая языковое требование базовым для всех сфер услуг.

«Я считаю, что это просто норма жизни, чтобы в стране сервис, услуги работали на том языке, на котором говорит эта страна», – сказала она.

Преснякова также обратила внимание на текущую ситуацию на рынке труда, отметив, что хотя массового трудоустройства иностранцев без знания языка в аптеках сейчас нет, проблема кадрового дефицита в регионах стоит остро. По ее мнению, это создает риск, при котором в погоне за заполнением вакансий некоторые работодатели могут начать закрывать глаза на требования, включая знание языка. Предлагаемые Минтрудом изменения призваны предотвратить этот сценарий.