Иностранный производитель добился снижения цены на российский препарат

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней 7 августа 2025 года продолжила рассмотрение предложений по пересмотру лекарственных перечней. Все заявки касались только перечня ЖНВЛП, другие списки – программа высокозатратных нозологий и минимальный аптечный ассортимент – не рассматривались. Для включения в перечни рекомендован противоопухолевый препарат даролутамид компании Bayer и препарат для сопутствующей терапии онкопациентов пэгфилграстим компании «ПСК Фарма».

Что произошло на заседании

Два препарата, вернее их лекарственные формы, исключены из ЖНВЛП (см. табл.). Это раствор для интраназального введения интерферона гамма человеческого рекомбинантного, инъекционная и подкожная формы остались в перечне. Второй препарат – инъекционная форма меглюмина акридонацетат, у препарата еще две лекарственные формы – линимент и таблетки, которые в ЖНВЛП не входят.

На заседании рассматривались сразу три препарата для лечения редкого заболевания – пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Больше всего споров вызвал равулизумаб, который также показан при генерализованной миастении гравис, атипичном гемолитико-уремическом синдроме. Препарат выпускает AstraZeneca.

На комиссии препарат рассматривался в третий раз. Первый раз – 23 августа 2024 года – препарат был одобрен по цене 182 360 тыс. руб. Но в декабре того же года решение было пересмотрено и препарат в ЖНВЛП не включили. Это произошло из-за вновь открывшихся обстоятельств. Дело в том, что в России «Генериум» и «Биокад» выпускают экулизумаб, который имеет те же показания, что и равулизумаб. В конце 2024 года один из производителей пообещал снизить цену.

В августе 2025 года AstraZeneca пришла на заседание с ценой 179 тыс. руб., затем снизила цену до 160 тыс. руб., потом еще до 142 тыс. руб. Несмотря на то, что представители врачебного сообщества рассказали, что у препарата есть своя целевая популяция пациентов, члены Комиссии рассматривали препарат с точки зрения всей популяции пациентов, следовательно равулизумаб должен был быть по цене сопоставим или ниже с экулизумабом для всех заболеваний.

Неоднократное снижение цены AstraZeneca связано было с тем, что и на российский препарат цена снижалась прямо на заседании. Сначала председатель комиссии замминистра Сергей Глаголев сказал, что Комиссия получила новое предложение о снижении от «Биокада», тогда AstraZeneca стала снижать и свою цену, чтобы не увеличить бюджет лекарственного обеспечения этих заболеваний. В какой-то момент к заседанию подключился представитель «Генериума» и тоже предложил снижение цены. И когда AstraZeneca вновь сравняла стоимость курсов, «Генериум» объявил об очередном снижении. В итоге по некоторым заболеваниям стоимость препарата AstraZeneca вновь стала выше.

После этого иностранная компания остановилась и не стала снижать цену, а Комиссия проголосовала против включения препарата в ЖНВЛП. Напоследок представитель AstraZeneca Виталий Дембровский отметил, что как минимум компания добилась стоимости терапии, пусть и другим препаратом. Он также добавил, что несмотря на заявление о снижении в конце 2024 года. Стоимость экулизумаба в госзакупках практически не снизилась. Читайте об это подробнее в одном из ближайших номеров «ФВ».

Продолжение следует

В конце заседания Комиссия вернулась к вопросу о стоимости препараты для лечения болезни Фабри пэгунигалзидаза альфа от компании Chiesi. На первой части заседания, прошедшей 6 августа 2025 года, препарат был одобрен. Но в конце заседания производитель другого препарат для лечения заболевания – агалсидаза бета – компания «Петровакс Фарм» заявила, что стоимость была посчитана не корректно.

Как рассказал 7 августа, президент компании Михаил Цыферов, стоимость годового курса пэгунигалзидаза альфа ниже на 2% стоимости курса агалсидазы бета из расчета веса пациента 77кг, однако большинство пациентов находятся в диапазоне веса от 60 до 70 кг. «Для этих пациентов предложена цена в полтора раза дороже существующей отечественной терапии», – сказал он.

Тогда и представители Центра экспертизы контроля и качества медпомощи (ЦЭККМП) Минздрава России, представители Chiesi объяснили, что есть общепринятая методика, которая использует среднестатический вес в популяции. Цыферов сказал, что компания не отрицает существования такого показателя, но если пациентов с меньшим весом будет больше, то это может существенно увеличить затраты бюджета.

Главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра (МГНЦ) им. акад. Н.П. Бочкова академик РАН Сергей Куцев удивился такой дискуссии, поскольку логика назначения препаратов другая: в первой линии назначается агалсидаза альфа или бета, а при наличии антител или нежелательных явлений идет пэгунигалзидаза альфа.

В результате Сергей Глаголев предложил пересмотреть включение препарата в ЖНВЛП в ноябре 2025 года. До этого момента всем заинтересованным сторонам следует произвести необходимые расчеты.