Иностранным участникам госзакупок разрешат перейти на бумажный документооборот

Правительство предложило разрешить иностранным участникам госзакупок, которые не имеют усиленной российской квалифицированной электронной подписи, перейти на бумажный документооборот. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы. Документ вносит изменения в ст.105 и 112 Федерального закона № 44. В пояснительной записке к проекту отмечается, что он разработан для возможности исполнения контрактов, которые заключаются иностранными лицами, и подачи ими жалоб для защиты своих прав и законных интересов.

Согласно закону, для формирования и подписания документов в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) используются усиленные квалифицированные электронные подписи. Для иностранных участников закупок предусмотрено право использовать для подписания информации и документов электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права зарубежного государства, международными стандартами и которые при этом признаны в России. Такое признание осуществляется в случаях, предусмотренных международными договорами России, но сейчас в отношении усиленных квалифицированных электронных подписей не обеспечивается. В частности, подобное признание в странах — членах ЕАЭС запланировано к концу 2025 года.

В связи с этим законопроект предусматривает установление переходного периода: до признания электронных подписей обмен документами между сторонами контракта будет происходить без использования ЕИС. Аналогичные положения предусматриваются в отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб на действия или бездействие субъекта контроля.