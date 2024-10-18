Инсайты и будущее фармацевтического маркетинга обсудили на MarTechPharma

В дискуссии приняли участие представители компаний AstraZeneca, Sentiss, CSC Pharma, SFE Marketing Academy, РАФМ, Teller, а также telegram-каналов Digital in Pharma, «ФармаПерископ», «Кафедры Фарммаркетинга» и многие другие. Организатором события выступило коммуникационное агентство Rх Code.

Эксперты делились реальными кейсами и «челленджили» модные технологии и подходы в фарммаркетинге, оценивая их пользу для маркетолога в реальной жизни.

Динамику вечера задала первая же тема – сможет ли искусственный интеллект (ИИ) «убить» маркетолога?

Ответ нашелся быстро — не сможет. Эксперты определили роль «нейронки» как помощника и ассистента, который практически мгновенно генерирует контент — будь то текст, презентация, изображение или видео, но результат требует проверки экспертом. Используя в работе инструменты ИИ, специалист может не тратить время на создание контента и сосредоточиться на фактчекинге и доработке результата деятельности ИИ.

Генеральный директор Teller Studio Антон Ярош отметил также неочевидную пользу от ИИ – возможность прокачать навыки делегирования. ИИ может быть эффективным помощником и инструментом только при четком формулировании промтов — заданий для него.

Омниканальный маркетинг в ощущениях и реальности стал еще одной яркой темой для дискуссий.

Генеральный директор SFE Marketing Academy Наталия Каширина подчеркнула необходимость выстраивания триггерной системы для работы медицинских представителей, где каждый контакт с клиентом должен основываться на предыдущем взаимодействии.

Генеральный директор Rх Code Денис Вязников отметил, что в 2023 году фармкомпании столкнулись с разочарованием в омниканальности. Причин тому несколько. Он упомянул отсутствие единой стратегии среди мультифункциональных команд, недостатки инфраструктуры для сбора данных и избыток информации, затрудняющий анализ.

Вязников предположил, что согласно «кривой хайпа» консалтинговой корпорации Gartner, которая известна исследованиями, связанными с информационными технологиями, вслед за разочарованием неизбежно наступает период просветления. По его прогнозам, скоро появятся реальные примеры успешного внедрения омниканальности.