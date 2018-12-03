Инспекторы FDA сделали 22 замечания по итогам проверки предприятий Lupin в Индии

11:24
7 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

194

Компания Lupin («Лупин») получила 22 замечания по итогам проверки трех предприятий, расположенных на кампусе Мандидип (Индия), которые представители компании назвали «процедурными по своей природе», сообщает In-Pharma Technologist.

Инспекционные проверки FDA были проведены в период с 26 ноября по 4 декабря 2018 г.

Предприятия в Мандидипе производят активные субстанции для препаратов, регулирующих артериальное давление, а также АФИ и готовые лекарственные формы для приема внутрь антибиотика cephalosporin.

В то время как в самой компании Lupin замечания инспекторов охарактеризовали как «преимущественно процедурные», инспекторы FDA выявили несоответствия в зонах асептического производства активной субстанции cephalosporin.

Компания уже работает над устранением выявленных проблем и разрабатывает план обеспечения устойчивой работы системы менеджмента качества и соответствия применимым стандартам.

По результатам инспекционной проверки FDA, проведенной в августе с.г., были также выявлены процедурные нарушения на предприятии Lupin в Тарапуре (Индия). Проверка была инициирована в связи с обнаружением потенциально канцерогенных примесей в препаратах valsartan, обращающихся на рынках ЕС и США, что до сих пор приводит к их глобальным отзывам. Однако, на предприятиях Lupin не было выявлено рисков потенциального загрязнения препаратов группы сартанов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Вчера
Заявка на Tecentriq получает от FDA статус приоритетного рассмотрения для лечения мелкоклеточного рака легкого
03.12.2018
Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии компании Novartis может быть одобрен FDA уже в мае 2019 г.
03.12.2018
FDA одобряет первый препарат для лечения миастенического синдрома Ламберта–Итона
Популярное
05.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
7075
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3773
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3732
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
3019
05.12.2018
Эксперт: два крупнейших дистрибьютора активно занимают розничный рынок
23612